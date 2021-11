5ème vague “vaccinale” en Belgique : Etes-vous un bon citoyen, un mauvais citoyen ou un très mauvais citoyen ?

La province coloriée en bleu profond est la plus vaccinée de Belgique. Or, elle vient de connaître un pic d’admissions inédit en 2021 et un record absolu de cas. Avec plus de 10 000 cas sur une semaine, et une incidence de 1 363 cas par 100 000 habitants ces 14 derniers jours, elle la province où le virus circule le plus et où la hausse est la plus forte (+67 % en une semaine).

Les complotistes ne seront pas étonnés, mais la cinquième vague belge, celle qu’on nous promet pour la France, semble être une vague de vaccinés. Le vaccin ne semble plus marcher ou bien… marcher trop bien ?

🔥"Tous nos #malades sont vaccinés. Chez nous, les patients que nous avons en soins intensifs à l'hôpital de #Gand (GZA), j'ai vérifié hier, sont tous #vaccinés.

On voit maintenant une majorité d'échecs vaccinaux." Kristiaan Deckers, médecin chef à l'hôpital de Gand en #Belgique pic.twitter.com/o5RUiGsvYL — Momotchi (@_momotchiii) November 14, 2021

Le bon citoyen se posera probablement ces questions :

Les vaccins perdent en efficacité ? Vite, ma 3e dose !

Les non-vaccinés mettent en péril la santé des vaccinés ? Vite, punissons-les !

Le mauvais citoyen se demandera aussi simplement qu’un rasoir d’Ockham :

Les vaccinés tombent malades. Le vaccin fonctionne-t-il ?

Le très mauvais citoyen se demandera même :

Les vaccinés tombent malades. Le vaccin fait-il tomber malade (ou facilite-t-il la maladie) ?

Chacun choisira son camp.

Egalité & Réconciliation, le 14 novembre 2021

Rappel :

La vraie pandémie sera-t-elle créée par la “vaccination” ?