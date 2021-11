Confinement des non-injectés en Autriche : ils pourront acheter de quoi manger mais pas de cadeaux de Noël

Apartheid pour 2 millions d’Autrichiens (un tiers des plus de 12 ans), privés de leurs droits et libertés élémentaires pour refus d’expérimentation. OD

L’Autriche a mis en place un confinement strict pour les non-vaccinés, une mesure qui débute dès ce lundi, minuit.

Les personnes non vaccinées ne sont autorisées à quitter leur foyer que pour des raisons urgentes : visite chez le médecin, trajet pour se rendre au travail ou à l’épicerie.

Au supermarché, elles sont heureusement toujours autorisées à s’approvisionner en nourriture et en boissons, cependant, le décret prévu par le gouvernement autrichien interdit aux non vaccinés l’achat de cadeaux de Noël. Toutes dépenses non essentielles seront punissables d’une amende de 1450 euros.

Toutes les personnes de 12 ans et plus sont concernées, deux millions de personnes. Les restrictions de sortie sont initialement limitées à dix jours, mais pourraient être prolongées.

Quant aux entreprises, elles peuvent être condamnées à 3600 euros si elles n’appliquent pas cette dictature sanitaire dite « 2G ».

Heute, le 14 novembre 2021 (via Wikistrike)