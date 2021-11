Résumé – L’ampleur du changement de politique monétaire de la Fed en 2020 est remarquable en soi, c’est certain. Pour la toute première fois, la Fed a utilisé son pouvoir de créer de nouvelles réserves dans le circuit monétaire de gros pour créer parallèlement de la nouvelle monnaie bancaire dans le circuit de détail, et ce pour un montant d’environ 3 500 milliards de dollars.

Mais il y a autre chose qui rend les actions de la Fed en 2020 absolument remarquables et d’une manière vraiment époustouflante : alors que la Fed a insisté tout au long de cet épisode sur le fait que les actions extraordinaires qu’elle a prises étaient toutes des mesures d’urgence rendues nécessaires par le début d’une prétendue pandémie virale à partir de décembre 2019, les actes inédits et extraordinaires de la Fed ont été réalisés conformément au plan présenté à la Fed le 22 août 2019 – quatre mois avant que quiconque ait jamais entendu parler du SRAS-CoV-2. Et ceci est un fait irréfutable.

Qui plus est, ce plan a été présenté à la Fed par BlackRock, que la Fed a ensuite nommé pour l’aider à exécuter le plan de 3 500 milliards de dollars.

En d’autres termes, les mesures prises par la Réserve fédérale à partir de mars 2020 – des mesures qui représentaient un écart massif par rapport aux réponses de la Fed aux crises avant cette date, comme nous venons de le voir – sont exactement ce que BlackRock a dit à la Fed de faire à Jackson Hole, Wyoming, plus de six mois avant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne déclare une pandémie. C’est en août 2019, des mois avant que la première histoire de coronavirus n’éclate, que BlackRock a demandé à la Fed de mettre de l’argent dans les mains des grossistes et des détaillants lorsque « le prochain ralentissement » arriverait – ce qui, comme par hasard, s’est produit moins d’un mois plus tard.

Il s’agissait, dans son essence, du plan « going direct » de BlackRock [voir Elga Bartsch, Jean Boivin, Stanley Fischer et Philipp Hildebrand, « Dealing with the next downturn : from unconventional monetary policy to unprecedented policy coordination », BlackRock Investment Institute, 15 août 2019], et il anticipe exactement ce que la Fed a commencé à faire – avec un certain succès – sous couvert de la pandémie.

Ainsi, lorsque l’OMS a officiellement déclaré le début de la pandémie, cela a fourni une couverture parfaite pour que la Fed mette en œuvre le plan de BlackRock, dans le cadre duquel la Fed a effectué la création de 3 500 milliards de dollars d’argent des banques de détail pour acheter des obligations à faible rendement aux copains milliardaires de la Fed, qui se sont ensuite retournés avec les produits et les ont mis au service des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) et des actions de haut vol.

En un mot, L’ARRIVÉE DE LA PANDÉMIE de 2020 A ÉTÉ AUSSI ACCIDENTELLE QU’UN ASSASSINAT.

LE RÉCIT DE LA PANDÉMIE N’EST RIEN D’AUTRE QU’UNE HISTOIRE DE COUVERTURE POUR DISSIMULER au public ce qui est en réalité LE PLUS GRAND TRANSFERT D’ACTIFS JAMAIS RÉALISÉ.

Le « Going Direct Reset » – Children Health's Defense Europe (septembre 2021)

