Autriche : Le délire absolu

Il n’y a pas qu’en Autriche naturellement, mais l’Autriche a pris – si l’on peut dire – un train d’avance dans le processus de régression infantile qui affecte une bonne partie de la planète, sous l’impulsion des “élites” satanistes. OD

L’Autriche nous fait un méga Tadjikistan… Vaccination obligatoire à partir du 1er février !

Et reconfinement général (non vaccinés et vaccinés) à partir de lundi (source BFM).

Le parfait combo !

On mesure l’intromission rectale profonde…. Les neuneus vaccinés qui avaient applaudi au confinement des non vaccinés… se retrouvent pris dans la nasse.

Autre preuve du délire absolu : après Vienne, Salzburg propose la 3ème dose…. QUATRE MOIS après la deuxième (source The Local). 🙂

Idée pour gagner du temps : pourquoi ne pas donner la 3ème dose en même temps que la 2ème ?

On le voit, la vaccination de masse est une brillante réussite.

Et l’imposition de ce confinement, une énième forfaiture.

Covidémence.com, le 19 novembre 2021