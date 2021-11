France : un scénario de couvre-feu à l’étude pour le 18 décembre ?

Selon nos informations, un scénario de couvre-feu serait à l’étude en métropole. Son entrée en vigueur serait prévue pour le 18 décembre. Il s’agirait donc d’un désaveu clair pour la politique de vaccination à outrance menée cette année : malgré une quasi-disparition des non-vaccinés en France, la circulation du virus reste intense [si l’on en croit la propagande gouvernementale fondée sur des tests PCR frauduleux, OD] et, comme l’an dernier où le vaccin n’était pas encore utilisé, des mesures de coercition sont indispensables pour gérer la situation. À moins qu’une fois de plus il s’agisse de mettre la population sous contrôle à l’approche des fêtes… et de la présidence française de l’Union Européenne.

Selon des informations reçues aujourd’hui, un couvre-feu à compter du 18 décembre est désormais à l’étude. Le gouvernement aurait demandé aux assureurs de calculer les coûts d’indemnisation des commerçants contraints à la fermeture anticipée de leur activité pendant les fêtes de Noël. On se souvient ici des polémiques liées au défaut d’indemnisation des restaurateurs et des hôteliers dans la foulée du premier confinement.

(Merci à Laurent)