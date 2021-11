Nicolas Bouzou le clown : « Le pass sanitaire, c’est une des plus grandes réussites de politique publique des 30 dernières années »

Bravo Nicolas ! Tu es un économiste remarquable. Tu as recommandé la part de pizza « incitative », aujourd’hui tu prônes le passeport vaccinal coercitif… Contrairement aux millions de demeurés qui refusent de se faire injecter un produit expérimental dangereux qui n’a rien d’un vaccin, tu as compris que ce pass nazitaire était le seul moyen de retrouver la liberté et la prospérité… J’en fais le pari : Si tu continues sur ta lancée, tu seras nommé un jour secrétaire d’Etat aux droits de l’Homme, voire (pourquoi pas ?) ministre de l’Economie ! OD

💬 "Le pass sanitaire, c'est une des plus grandes réussites de politique publique de ces 30 dernières années"



Nicolas Bouzou, économiste et président du cabinet Astérès, plaide pour un pass vaccinal qui serait, selon lui, très populaire auprès des Français. #ApollineMatin pic.twitter.com/2GXo6l2Cq4 — RMC (@RMCinfo) November 24, 2021

🎙️ "J'entends dire la vaccination obligatoire, c'est une restriction liberté. C'est pile l'inverse, qu'est-ce qui nous a permis d'être libre cet été ?", Nicolas Bouzou, économiste et président du cabinet Astérès#ApollineMatin pic.twitter.com/IJZidmPn0b — RMC (@RMCinfo) November 24, 2021

Inversion accusatoire : la marque de la « Bête »