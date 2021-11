« La chasse aux non-vaccinés s’ouvre le 1er février 2022 en Autriche ! »

A partir du 1er février 2022, l’obligation vaccinale entrera en vigueur en Autriche.

Dans cette vidéo, Stefan Magnet, entrepreneur et responsable de la chaîne télévisée autrichienne AUF1, analyse la violence du gouvernement à vouloir contraindre à la vaccination sous peine de prison.

Selon lui, « les mondialistes ont choisi la petite Autriche pour y faire un galop d’essai ». « Il y a encore deux millions d’Autrichiens qui n’ont pas plié et qui ne veulent pas plier sous ce diktat. Et s’ils restent fermes, ils [les mondialistes] pourront bien sûr actionner le levier et exercer une pression correspondante. Il en va de même pour les habitants d’Allemagne et du monde entier, car l’Autriche n’est qu’un petit pays dans lequel le grand monde fait ses essais. », signale-t-il.

L’Actu Dissidente, le 22 novembre 2021 (via planetes360)

Rappel :

Autriche : Le délire absolu

Philippe Guillemant : « Si on accepte l’identité numérique, ce sera trop tard »