Un double-dosé se réveille…

« Tous les 6 mois je fais une dose ? Ça c’est pas un vaccin, c’est un traitement !… Et le traitement, c’est quand on est malade. Mais je ne suis pas malade !… Un vaccin encore, encore, encore ?… Et bientôt les enfants ?… Moi je veux pas être complotiste hein, mais je me pose des questions… »

Il serait temps de se réveiller, cher Monsieur ! Et de cesser d’avoir peur des “complotistes”, parce que si vous les aviez écoutés, les “complotistes”, hé bien vous n’en seriez pas là… Allez jusqu’au bout, désintoxiquez-vous le cerveau et vous finirez par comprendre que ces produits ne sont ni des vaccins, ni même un traitement ou une thérapie. C’est encore bien pire que vous ne pensez ! OD

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

Rappels :

Ouvrez les yeux…

Alerte du Dr Zelenko : les injections anti-Covid peuvent causer un génocide mondial !