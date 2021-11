Le président tchèque triple-vacciné Zeman est de retour à l’hôpital avec le Covid

Le président tchèque Milos Zeman a récemment reçu une troisième dose du vaccin. Il a été vacciné à l’hôpital militaire central de Prague.

Zeman a dû retourner à l’hôpital après un test de dépistage du Covid-19 positif.

Le bureau du président a confirmé jeudi que M. Zeman retournerait à l’hôpital militaire de Prague, selon un rapport de Reuters.

L’homme de 77 ans avait déjà été autorisé à sortir après plus de six semaines de traitement et avait prévu de se rétablir dans sa résidence présidentielle du château de Lany.

Toutefois, son porte-parole a confirmé que M. Zeman avait été testé positif au coronavirus, bien qu’il ait reçu le vaccin de rappel.

« Le programme du président sera suspendu pendant le traitement contre le Covid-19 », a-t-il déclaré dans un communiqué. M. Zeman devait prêter serment vendredi dans le nouveau gouvernement de coalition tchèque dirigé par Petr Fiala.

Le président Zeman avait déjà passé un certain temps en soins intensifs après avoir été admis le 10 octobre, le lendemain des élections législatives tchèques.

Free West Media, le 27 novembre 2021

Traduction Aube Digitale

