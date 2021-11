Ce vendu admet ne rien savoir de précis sur le nouveau “variant” de la psy-op Covid-1984, mais peu importe… Ce qui compte, c’est de crier au loup. OD

Les mutations du Covid-19 pourraient engendrer une souche aussi contagieuse que le Delta et aussi mortelle que le virus Ebola, avertit le président de l’Association médicale mondiale alors que de plus en plus de pays décident de fermer leurs frontières aux passagers sud-africains en raison du nouveau variant Omicron.

Le président de l’Association médicale mondiale, Frank Ulrich Montgomery, met en garde contre l’émergence de variants dangereux du coronavirus.

Il a fait part samedi de ses craintes et a souligné l’importance d’empêcher le Covid-19 de muter davantage.

Face à la situation actuelle en Allemagne, le médecin demande même de fermer tous les marchés de Noël nationaux.

« Ma grande inquiétude est qu’il puisse y avoir un variant aussi contagieux que le Delta et aussi dangereux qu’Ebola« , a-t-il déclaré aux journaux du groupe de médias Funke.

Il a confié ne pas avoir de données exactes sur les risques du variant Omicron, mais a admis qu’il se propageait très vite.

Sputnik France, le 27 novembre 2021

Lire aussi :

Association médicale sud-africaine : « Omicron présente une maladie bénigne […] Oui, c’est transmissible, mais pour l’instant, en tant que médecins, nous ne savons pas pourquoi tant de battage médiatique est suscité alors que nous l’examinons toujours. »