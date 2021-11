Un média anglais révèle qu’il est prévu de faire de l’intérieur de Notre-Dame de Paris un Disneyland

« La cathédrale Notre-Dame de Paris, ravagée par le feu, risque de ressembler à un « Disneyland politiquement correct » dans le cadre des plans controversés de sa rénovation vus par The Telegraph. Les critiques ont averti que la cathédrale de renommée mondiale serait transformée en une « salle d’exposition expérimentale » dans le cadre de plans visant à modifier radicalement l’intérieur du bâtiment médiéval. Dans le cadre des changements proposés, les confessionnaux, les autels et les sculptures classiques seront remplacés par des peintures murales d’art moderne et de nouveaux effets sonores et lumineux pour créer des « espaces émotionnels ». Il y aura des chapelles thématiques sur un « sentier de découverte », avec un accent sur l’Afrique et l’Asie, tandis que des citations de la Bible seront projetées sur les murs des chapelles dans diverses langues, dont le mandarin. La dernière chapelle du sentier mettra fortement l’accent sur l’environnement. »

