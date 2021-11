Pr Perronne : « On modifie les cellules des gens et les effets secondaires, les morts explosent en ce moment ! »

« Actuellement, en Grande Bretagne, les gens vaccinés meurent 4 fois plus du Covid que les non vaccinés ».

Quelques extraits à retenir :

– Quid de la 5ème vague, apocalyptique, qu’on nous promet par la voix du porte-parole du gouvernement ?

Il n’y a pas de 5ème vague ! Si ce n’était pas aussi dramatique, je rigolerais ! L’épidémie est quasiment terminée en France. Tous les pays du monde qui n’ont pas vacciné n’ont plus d’épidémie alors que tous ceux qui ont vacciné ont des rebonds d’infection, des morts, etc.

Ils vont vous dire que si la France a peu de morts c’est parce qu’elle a fait vacciner massivement, mais en fait c’est parce que la France était en retard par rapport à d’autres pays où on vaccinait massivement.

Actuellement, en Grande Bretagne, les gens vaccinés meurent 4 fois plus du Covid que les non vaccinés. J’ai des chiffres là-dessus, ce sont ceux publiés par Santé publique d’Angleterre.

Moi je suis fier de moi, j’ai géré pendant 15 ans les épidémies, la vaccination avec le gouvernement français, avec l’OMS… Je suis à fond pour les vaccins mais là on nous a vendu un produit qui n’est pas un vaccin. C’est la plus grande imposture de cette histoire c’est d’avoir appelé ça des vaccins.



Dans les pays où on a beaucoup vacciné, les décès sont des gens vaccinés. Et ils ont beau dire que le vaccin protège juste contre les formes graves, il n’empêche pas la contamination, en fait il ne protège pas contre les formes graves, Israël le montre chaque jour.

Et les données du vaccin ont été truquées, ce n’est pas moi qui le dis mais le British Medical Journal. J’aimerais que le gouvernement réagisse là-dessus.

Regardez la carte du monde : dans tous les pays pauvres qui n’ont pas pu s’acheter le vaccin, l’épidémie est terminée et les pays où l’épidémie continue de flamber, où il y a des décès, sont ceux qui ont vacciné et qui continuent.

Regardez l’exemple de l’Inde, qui est pour moi le plus bel exemple au monde. Il y a un Ministère fédéral et des Etats dont la grande majorité ne voulait pas de vaccin, faute de moyens, ils ont donné des petits blisters avec Ivermectine, Hydroxychloroquine, Azithromycine, zinc, vitamine D, et l’épidémie est terminée dans ces Etats, il n’y a plus de morts.

Un virus, quand il s’attaque à l’homme, perd de sa virulence au fil des mois, et c’est comme ça depuis la nuit des temps.

Le Covid à présent est très bénin sauf malheureusement pour les personnes très âgées, ou avec des facteurs de risque. Mais ça n’a rien à voir avec la vague de mars 2020. Et même alors si on avait traité toutes ces personnes fragiles, il y aurait eu peu de morts.

Je tiens à dire que toutes les lois qui ont soutenu le vaccin sont illégales bien que le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’Etat aient donné leur feu vert. On ne peut pas obliger les gens à être vaccinés avec un produit qui est toujours en phase expérimentale, et il le sera jusqu’à la fin 2022, voire 2023. C’est totalement interdit par le Code de Nuremberg…

Il y a quelques mois, un dirigeant d’un grand laboratoire qui fabrique le vaccin a dit que quand on vous vaccine, c’est comme si vous téléchargiez un logiciel pour modifier vos cellules.

On est en train de modifier les cellules des gens et le nombre d’effets secondaires explose en ce moment, c’est énorme ! Et le nombre de morts aussi !

Source : Résistance Républicaine, le 23 novembre 2021

