Et de criminels, surtout ! Qui envoient à la mort des milliers de Français contraints de se faire inoculer le poison pseudo-vaccinal, et préparent un nouveau confinement pour aller plus loin encore dans la tyrannie… Quant à ces faux journalistes comme la ricanante et nullissime Ruth Elkrief, on veut aussi qu’ils dégagent ! OD

(Stéphane Ravier, 25 novembre 2021)

« Que M. Véran s’exprime encore en tant que ministre de la Santé, c’est déjà un scandale. Ces nouvelles mesures sont un véritable diktat sanitaire. Je ne suis pas vacciné et je ne compte pas l’être : Renaud Muselier a été « vacciné » deux fois, ça ne l’a pas empêché de tomber malade et de contaminer une douzaine de personnes. Moi, je n’ai contaminé personne ».