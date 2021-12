Du pacte de corruption à la corruption de mineur – Le vrai visage d’Emmanuel Macron (X. Poussard)

« Dans la biographie d’Emmanuel Macron, plus vous avancez, plus le sol se dérobe sous vos pieds… Plus vous poussez les murs, moins il y a de murs porteurs, tous les murs s’effondrent… et ensuite vous vous mettez à creuser, il n’y a pas de fondations… Les seules choses sûres, c’est qu’il y a pacte de corruption et corruption de mineur ». Une conférence explosive ! OD

(Faits & Documents, 30 octobre 2021)

Source : E&R, le 27 novembre 2021

