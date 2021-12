Omicron : Nous vous avions prévenu que la farce du Covid ne finirait jamais

Souvenez-vous quand Anthony Fauci et d’autres « professionnels » de santé payés par le gouvernement ont déclaré que les Américains devaient se masquer et rester chez eux pendant deux semaines pour « aplanir la courbe » de la pandémie de covid ? Vous vous souvenez qu’ils sont revenus deux semaines plus tard pour dire qu’il fallait encore deux semaines de plus ? Vous vous souvenez qu’ils ont un peu réduit les confinements et qu’ils sont revenus à la charge pour en demander davantage ? Rappelez-vous en 2019 quand les gens ne se recroquevillaient pas chez eux et derrière des masques à cause d’un virus dont le taux de mortalité par infection (IFR) moyen n’était que de 0,27% ? Vous vous en rappelez ?

Au tout début de la réponse à la pandémie, j’ai, comme beaucoup d’autres dans les médias alternatifs, averti que les obligations et les confinements ne prendraient jamais fin ; ils sont censés durer éternellement. J’ai prédit cela en me basant sur les déclarations faites par les mondialistes et les institutions qui écrivent la politique de réponse à la pandémie pour les gouvernements nationaux. Dans mon article « Vagues de mutilation : La tyrannie médicale et digitale qui nous attend » publié en avril 2020, j’ai souligné les commentaires du mondialiste Gideon Lichfield du MIT construits sur des livres blancs publiés par l’Imperial College de Londres. Dans l’article intitulé « Nous ne reviendrons pas à la normalité », il décrit l’avenir du monde sous la tyrannie médicale du covid :

« Pour arrêter le coronavirus, nous devrons changer radicalement presque tout ce que nous faisons : notre façon de travailler, de faire de l’exercice, de socialiser, de faire du shopping, de gérer notre santé, d’éduquer nos enfants, de prendre soin des membres de notre famille. Nous voulons tous que les choses reviennent rapidement à la normale. Mais ce que la plupart d’entre nous n’ont probablement pas encore réalisé – mais le feront bientôt – c’est que les choses ne reviendront pas à la normale au bout de quelques semaines, ni même de quelques mois. Certaines choses ne reviendront jamais. »

Il poursuit :

« Tant que quelqu’un dans le monde est porteur du virus, les épidémies peuvent et vont continuer à se reproduire sans contrôles rigoureux pour les contenir. Dans un rapport publié hier, des chercheurs de l’Imperial College London ont proposé un moyen d’y parvenir : imposer des mesures de distanciation sociale plus extrêmes chaque fois que les admissions dans les unités de soins intensifs (USI) commencent à monter en flèche, et les assouplir chaque fois que les admissions diminuent… »

Lichfield fait valoir :

« En fin de compte, cependant, je prédis que nous restaurerons la capacité de socialiser en toute sécurité en développant des moyens plus sophistiqués d’identifier qui est un risque de maladie et qui ne l’est pas, et de discriminer légalement ceux qui le sont. …on peut imaginer un monde dans lequel, pour prendre un vol, il faudra peut-être s’inscrire à un service qui suit vos déplacements via votre téléphone. La compagnie aérienne ne serait pas en mesure de voir où vous êtes allé, mais elle serait alertée si vous avez été à proximité de personnes infectées ou de foyers de maladie connus. Des exigences similaires s’appliqueraient à l’entrée des grandes salles de spectacle, des bâtiments publics ou des plates-formes de transport public. Il y aurait des scanners de température partout, et votre lieu de travail pourrait vous demander de porter un moniteur qui suit votre température ou d’autres signes vitaux. Là où les boîtes de nuit demandent une preuve d’âge, elles pourraient à l’avenir demander une preuve d’immunité – une carte d’identité ou une sorte de vérification numérique via votre téléphone, montrant que vous avez déjà récupéré ou été vacciné contre les dernières souches de virus. »

Deux ans plus tard (au lieu de deux semaines), la farce du covid se poursuit. Par farce, j’entends que le virus n’est pas une menace pour la santé de la grande majorité de la population, mais que les gouvernements et les médias continuent de semer la peur au sujet de son existence tout en essayant de forcer les gens à accepter des vaccins expérimentaux dont l’innocuité n’est pas prouvée par des tests à long terme. Dans presque tous les pays où les gens ont été en grande partie désarmés ou dans tous les pays où le risque d’émeute est minime, les totalitaristes du covid se précipitent pour s’emparer de chaque once de pouvoir qu’ils peuvent avant que la population ne réalise ce qui se passe.

Je pourrais continuer à exposer la montagne de faits et de preuves scientifiques qui démystifient complètement la panique suscitée par le covid, mais je l’ai déjà fait dans plusieurs articles. Je pourrais parler du fait que 99,7% ou plus des gens ne sont pas en danger de mort à cause du covid et que seul un infime pourcentage des personnes hospitalisées à cause du covid ont des effets secondaires à plus long terme. Je pourrais mentionner le fait que les pays ayant des taux de vaccination élevés comme Israël ou l’Irlande ont également les taux d’infection les plus élevés et de nombreux décès de personnes entièrement vaccinées. Je pourrais aussi mentionner que l’immunité naturelle a été prouvée par des études menées dans des pays majoritairement vaccinés et qu’elle est supérieure en tous points à la vaccination. Les autoritaires ne veulent pas l’entendre.

En Nouvelle-Zélande et en Australie, autrefois bastions supposés de la démocratie et de la liberté occidentales, les citoyens sont désormais enfermés selon les caprices des bureaucrates au premier signe d’un test PCR positif. Je dis depuis des mois que si vous voulez voir l’avenir que l’establishment réserve aux Américains, il suffit de regarder des pays comme l’Australie, où l’on construit actuellement des camps de prisonniers pour le covid gérés par l’armée. Des gens ont même été arrêtés en essayant de s’échapper de ces camps. Non, ce n’est pas une théorie du complot, c’est un fait.

Dans ces camps, vous êtes sous le contrôle total du gouvernement. Comme dans n’importe quelle prison, ils vous nourrissent quand ils le veulent, ils limitent vos mouvements, ils vous isolent de vos amis et de votre famille, etc. Votre séjour dans les camps peut même être « prolongé » par les administrateurs sans contrôle s’ils estiment que vous vous êtes « mal comporté ». C’est vrai, il ne s’agit pas de savoir si vous êtes contagieux, il ne s’agit pas de science, il s’agit de savoir si vous êtes soumis.

Et vraiment, c’est tout ce que la réponse à la pandémie de covid a toujours été.

Regardez une nation comme l’Autriche, qui a 65% de vaccination et des taux d’infection en constante augmentation. Ils ont décidé que les personnes non vaccinées étaient à blâmer, et ont donc ordonné à toute personne sans preuve de vaccination de se soumettre à un confinement. Après cela, les infections et les décès ont augmenté encore plus. Donc, au lieu d’admettre la conclusion évidente et logique (que les vaccins ne fonctionnent pas, ou au moins, que les confinements ne fonctionnent pas), ils ont ordonné un confinement pour TOUT LE MONDE. Pourquoi ? Pour cacher le fait que les non-vaccinés ne sont pas le problème.

Pour être clair, le pic initial qui a provoqué le confinement en Autriche s’est élevé à environ 300 décès, la grande majorité d’entre eux étant des personnes âgées. En Autriche, les patients des maisons de retraite représentent environ 36 % de tous les décès dus au covid. Pour être clair, ils éliminent les libertés de 9 millions de personnes et étranglent leur économie pour un pic de 300 décès. Les gens meurent chaque jour en grand nombre d’une foule de maladies transmissibles. C’est une réalité, ce n’est pas quelque chose qui doit être utilisé comme une arme politique et sociale.

Pour aller plus loin, l’Autriche menace également d’adopter un projet de loi sur la vaccination obligatoire qui prévoit des amendes et des peines de prison pour les non-vaccinés. Le statut vaccinal sera déterminé par le gouvernement et des rappels pourront être exigés à tout moment. Ce n’est pas parce que vous êtes entièrement vacciné aujourd’hui que vous serez considéré comme entièrement vacciné demain. Cela ne s’arrêtera jamais.

Les données montrent que la vaccination ne fait rien ou presque pour ralentir les taux d’infection ou les décès réels ; il y a eu plus de décès dus au covid en 2021 qu’en 2020 malgré la prolifération des vaccins cette année. Autrement dit, les vaccins ont été introduits cette année et pourtant il y a eu plus de décès dus au covid que l’année dernière. N’est-ce pas étrange ?

Les médias grand public prétendent qu’il s’agit maintenant d’une « pandémie de non-vaccination ». Je suppose qu’ils devraient dire cela aux milliers de personnes entièrement vaccinées qui ont été infectées et aux centaines de personnes qui sont mortes dans des États comme le Massachusetts, où l’on suit réellement les cas d’épidémie.

Bien sûr, les médias continuent de chanter les louanges des vaccins malgré ces petits contretemps.

Si les vaccins fonctionnaient réellement, il n’y aurait pas besoin de vaccinations obligatoires. Les personnes vaccinées seraient protégées et les personnes non-vaccinées assumeraient les risques individuels. La secte du covid ne semble pas saisir la logique ici – Soit les vaccins sont efficaces et il n’est pas nécessaire de les rendre obligatoires, soit ils ne sont pas efficaces, ce qui signifie que les rendre obligatoires est inutile.

Mais encore une fois, la logique et la science ne sont pas le sujet – Le contrôle est le sujet. C’est un raisonnement sans fin pour un contrôle infini. Cela ne finira jamais.

La réalité est que l’agenda du covid n’a pas été si efficace que ça si l’on regarde la situation dans son ensemble. Si l’objectif est une vaccination à 100 % et des contrôles perpétuels des passeports de vaccination en utilisant des rappels réguliers comme mécanisme de domination à long terme (tyrannie médicale), alors jusqu’à présent le plan a échoué. Certains pays sont tombés dans le long hiver covidien, mais beaucoup d’autres ne l’ont pas fait. Presque tous les États conservateurs des États-Unis défient totalement les obligations et les tribunaux fédéraux ont bloqué les tentatives de Joe Biden de contourner la constitution. Si les États rouges d’Amérique tiennent bon, cela donne de l’espoir aux autres. Alors, que reste-t-il à faire pour les tenants du pouvoir de l’establishment ?

C’est facile… ils font simplement plus de la même chose.

C’est là qu’intervient le variant Omicron du covid, ce dont nous, les « théoriciens du complot », avons averti ces deux dernières années. C’est la beauté du récit de la pandémie lorsqu’il s’agit de construire un régime autoritaire mondial ; les virus changent constamment et de nouveaux virus peuvent même être créés si nécessaire. Il y a donc toujours une nouvelle menace pour effrayer le public et toujours une nouvelle raison de l’enfermer chez lui ou de lui demander de renoncer à ses libertés. C’est un cycle vampirique sans fin qui draine lentement la liberté d’une population.

Mettons de côté le fait que les médecins qui ont découvert Omicron en Afrique du Sud l’ont étiqueté comme une variation légère du covid et non comme une menace significative pour le public. C’est parfaitement logique. Dans la grande majorité des scénarios de pandémie, les virus ont tendance à évoluer vers des versions légèrement plus infectieuses mais beaucoup moins mortelles que l’original. Mais cela n’empêche pas les médias et les scientifiques du gouvernement de hurler au meurtre à propos d’Omicron et même de suggérer que cette fois, le covid « pourrait » évoluer pour devenir plus mortel plutôt que moins.

Cela doit être le cas. Ils n’ont plus rien et s’ils perdent le covid, ils perdent l’une des meilleures opportunités qu’ils aient jamais eues pour contrôler de manière centralisée presque tous les individus sur Terre.

La peur du covid s’estompe. Des centaines de millions de personnes ne sont pas prêtes à renoncer à leurs libertés pour une pandémie exagérée et farfelue avec un taux de létalité de 0,27%. De nombreuses personnes vaccinées se battent contre les obligations aux côtés des non-vaccinés. La plupart d’entre nous ne sont pas obèses. La plupart d’entre nous n’ont pas 80 ans et ne sont pas dans une maison de retraite. La plupart d’entre nous n’ont pas de conditions préexistantes. Ce sont tous des facteurs qui constituent la majorité des décès dus au covid. Beaucoup d’entre nous ont déjà eu le covid et y ont facilement survécu, ce qui signifie que nous avons une immunité naturelle qui est 13 à 27 fois plus efficace pour arrêter les infections futures que les vaccins. Sans plus de battage et plus de variants, la fête s’arrête pour les mondialistes, et ils n’aiment pas du tout cette idée.

Si le public est autorisé à sortir un instant de la brume de la propagande et à retrouver ses repères, il pourrait se rendre compte qu’il a été la cible d’une campagne de terreur massive. Il pourrait se mettre en colère. Ils pourraient exiger des enquêtes. Ils pourraient même exiger que des têtes de mondialistes tombent. Préparez-vous donc à ce qu’Omicron fasse la une des journaux pendant des mois, puis à la prochaine mutation, à la suivante et à celle d’après. Les mondialistes et les opportunistes politiques continueront à jouer la comédie jusqu’à ce qu’ils obtiennent ce qu’ils veulent, ou jusqu’à ce qu’ils soient complètement éliminés de l’équation. Cela ne finira jamais, à moins qu’ils ne cessent eux-mêmes.

Brandon Smith, Alt-Market, le 3 décembre 2021

Traduction Aube Digitale

