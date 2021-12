Et maintenant les mollahs du gouvernement veulent nous interdire de danser

Une frontière a été franchie dans le possible. Désormais, tout ou presque est possible, surtout dans la bassesse. Les complotistes d’hier, quoi qu’on en pense, sont devenus les raisonnables aujourd’hui, et les supercomplotistes d’hier sont devenus les semi-raisonnables et semi-complotistes d’aujourd’hui, qu’on ne regarde plus de la même façon, car chaque jour les mondialistes nous poussent vers leur sale dystopie.

Dernier délire en date : plus de danse en boîte au moment où les gens en ont le plus besoin. Certes, les Français peuvent danser chez eux, mais quelle différence avec les mollahs iraniens qui interdisent la danse en public, laissant les Iraniens danser en privé ?

Nos dirigeants sont des mollahs, et des mollahs de la pire espèce, car eux avancent masqués. C’est peut-être pour ça qu’ils forcent les Français à se masquer, et qu’on aperçoit, en pleine campagne, seule, sans personne à 10 km à la ronde, une mamie qui marche, difficilement, avec un masque, alors que les animaux et les gendarmes s’en foutent, et Dieu encore plus. Mais les adultes ont leur libre-arbitre, enfin, théoriquement, alors que les enfants ne l’ont pas encore.

Les satanistes déguisés en démocrates étouffent les gens, tout simplement, des enfants aux anciens. Il est évidemment hors de question de porter ce stigmate de la soumission, de la bêtise et de la peur, mais on a mal pour nos compatriotes qui ont craqué sous la pression, alors qu’il suffirait d’être solidaires dans la résistance… Ça tombe bien pour le Diable, c’est le grand Diviseur !

Une humiliation de plus… Combien d’humiliations avant la prise de conscience ?

Bingo, nous apprenons cet après-midi qu'il sera interdit de danser ds les bars et restaurants jusqu'en janvier.

Pas de fermeture mais l'idée bien est de généraliser la connerie.

Allez les moutons, revotez pour Macron au slogan célèbre "plus c'est con plus c'est bon !".

🙄 https://t.co/XC1uK9rBCB — Catherine gauloise réfractaire aux tyrans (@LaColitruche) December 8, 2021

Lire la suite sur Egalité & Réconciliation

Rappels :

Omicron : Nous vous avions prévenu que la farce du Covid ne finirait jamais

Olivier Véran : « Etre libre, c’est être libre d’obéir au risque d’être mis au ban de la société »