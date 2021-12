Coronacircus : Hirsch annonce la 6ème vague

Ces clowns trop prévisibles ne sont décidément pas drôles… et leur sinistre farce pourrait bien finir par leur péter à la figure. OD

Covid-19 : « Ce n’est pas la peine d’aller faire la bamba partout », estime Martin Hirsch, qui s’inquiète déjà d’une sixième vague

Alors que la cinquième vague de Covid-19 déferle sur la France (sic), le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris appelle à la prudence pour les fêtes de fin d’année, afin de ne pas risquer de « mettre l’hôpital vraiment en carafe ». D’autant que selon lui, la sixième vague arrive en janvier, avec Omicron.

À 10 jours des fêtes de fin d’année, la cinquième vague de Covid-19 ne faiblit pas. Plus de 14.000 malades étaient dimanche 12 décembre hospitalisés. « Nous risquons d’avoir un pic hospitalier entre Noël et le Nouvel An, à un moment où les soignants sont enclins à prendre un peu de repos bien mérité », a alerté ce week-end dans les colonnes du Parisien le ministre de la Santé Olivier Véran. Dans ce contexte, Martin Hirsch a de nouveau appelé les Français à faire attention.

« Qu’on essaye de préserver (…) le fait qu’on se retrouve en famille parce que ça contribue à se sentir bien dans une période où on en a besoin, ok. Mais en revanche, c’est pas la peine d’aller faire la bamba partout », a prévenu lundi 13 décembre sur RTL le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Dans le cas contraire, « on risque de mettre l’hôpital en carafe et les gens sans possibilité de recours ».

Martin Hirsch a en effet rappelé que la situation de l’hôpital était actuellement très difficile, évoquant un « bateau dans la tempête ». Face à la hausse des hospitalisations, sept régions ont déjà déclenché le « plan Blanc » dans leurs hôpitaux, qui permet notamment de déprogrammer des opérations et de réaffecter des personnels vers les services de soins critiques. Mais « ce n’est pas un plan miracle », a-t-il estimé.

« Il y a des lits fermés depuis la rentrée parce qu’en France, les 18 mois de rythme fou, ont eu un effet où des professionnels se sont arrêtés de travailler. On a beaucoup moins de recrutements qu’auparavant », a-t-il poursuivi. (sic)

