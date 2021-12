Un rythme de croisière de 4 injections par an, c’est le plan délirant des psychopathes covidistes… OD

C’est fou. A 10 000 km de distance, des pays aussi différents que l’Angleterre, et la Thaïlande adoptent quasiment simultanément les mêmes délires.

Le dernier en date : le délai de 3 mois après la 2ème dose… pour injecter le “booster“.

(La Grèce est à 3 mois, Israël est à 5, la plupart des pays sont à 6 mois… la France, bonne élève, “réfléchit ” à 3 mois, forcément).

Si on récapitule : 3 semaines entre la 1ère et la 2ème dose… Plus 3 mois, avant la 3ème dose…

Bilan : les cons les cobayes gentils se feront injecter 3 doses d’un produit toxique, peu efficace, aux effets long terme inconnus et parfaitement inutile dans la grande majorité des cas, en moins de 4 mois !

Belle performance. Ce n’est plus le Dîner de cons, mais un banquet.

Je l’ai souvent dit : on recule, la covidémence s’aggrave…

Bref, la Thaïlande vient donc se faire son caca nerveux (source Bangkok Post).

Et ce qui est fascinant est que la même narration est utilisée par Bangkok mais dans le contexte asiatique elle tombe totalement à plat, révélant du même coup l’absurdité de toute l’opération.

La narration est : “c’est pour lutter contre le terrible variant Omicron dont on ne sait rien mais dont on sait quand même qu’il est horrible”…

Sauf que…

Thailand has so far detected eight imported cases of the Omicron variant but has yet to see community transmission, according to the Public Health Ministry. Omicron has been reported in dozens of countries.