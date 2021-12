Israël annonce que les injections Covid ne finiront jamais

Le ministère israélien de la santé (IHM) a lancé un avertissement : les Israéliens doivent se préparer dès maintenant à une série interminable de “vaccins” contre le coronavirus de Wuhan (Covid-19) et de “rappels” associés.

Le pays est déjà sur le point d’approuver sa quatrième injection obligatoire, un “booster”, mais le professeur Arnon Afek, membre du comité consultatif sur la vaccination de l’IHM et chef adjoint du plus grand hôpital d’Israël, affirme que les cinquième, sixième et septième injections – suivies d’un nombre infini d’injections par la suite – sont les prochaines à l’ordre du jour.

« Ceux qui pensent que nous n’aurons pas besoin de prendre d’autres rappels ont tort », a déclaré le professeur Afek. « Nous aurons besoin de prendre la 4ème piqûre, la 5ème piqûre, la 6ème piqûre, la 7ème piqûre ».

« Tant que la pandémie se poursuivra dans des endroits comme l’Afrique, où peu de gens sont vaccinés, de nouvelles variantes du COVID-19 se développeront et la nécessité de s’en protéger avec des vaccins, continuera », a ajouté Afek.

Maintenant que le variant « Omicron » (Moronic) est arrivé, Israël accentue la tyrannie dans la panique en essayant de devancer le simple virus du rhume, qui ne touche que les personnes entièrement vaccinées.

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, qui semble être de connivence avec le gouvernement israélien pour imposer les injections de sa société aux Israéliens, se réjouit de cette annonce.

Bourla a gagné des milliards avec ce racket jusqu’à présent et veut en gagner encore plus. Il a donc déclaré que toute personne s’opposant à ce plan est un « criminel » qui doit être enfermé et puni.

Selon Bourla, il est « nécessaire » que les gens se fassent « re-vacciner chaque année », la raison non avouée étant qu’il a besoin de continuer à faire rentrer sur ses comptes bancaires les profits de ses actions artificiellement gonflées.

Les gouvernements diaboliques ont utilisé la « technique du pied dans la porte » pour amener le monde à accepter des injections Covid sans fin.

Même si les injections de Pfizer rendent les gens malades en propageant Moronic et les autres variants, Bourla et ses co-conspirateurs du gouvernement israélien exigent que la population fasse autant de piqûres que commandées.

BioNTech est également en train de mettre en place une série de piqûres de rappel à trois doses, spécifiquement pour Moronic, qui sera disponible dans les mois à venir.

Le Premier ministre néo-zélandais, Jacinda Ardern, est entièrement d’accord avec le programme et a déclaré dans une récente interview que « ce programme de vaccination n’aura pas de fin ».

Il va se poursuivre à l’infini, comme nous l’avions prédit, pour nous entendre dire qu’il s’agissait d’une folle théorie du complot sans fondement. Maintenant, tout se déroule comme prévu.

Cette « technique du pied dans la porte » est une technique de conformité par laquelle des puissances malveillantes font accepter quelque chose à leurs sujets en leur faisant d’abord accepter une demande plus modeste.

Dans ce cas, cela a commencé par une ou deux injections, avant d’évoluer vers un troisième rappel. Aujourd’hui, les responsables gouvernementaux ouvrent les vannes à une vie d’injections pour tous ceux qui veulent participer à la « nouvelle normalité ».

« Cette technique fonctionne en créant une connexion entre la personne qui fait la demande et celle qui est sollicitée », écrit Chris Menahan. « Si une demande plus petite est accordée, alors la personne qui accepte se sent obligée de continuer à accepter des demandes plus grandes pour rester cohérente avec la décision initiale d’accepter. »

« Cette technique est utilisée de nombreuses façons et constitue une tactique bien étudiée pour amener les gens à se conformer aux demandes. Le dicton fait référence à un vendeur de porte à porte qui empêche la porte de se fermer avec son pied, ne laissant pas d’autre choix au client que d’écouter le discours de vente. »

Lorsqu’on leur a demandé de fournir des justifications scientifiques à l’appui du nouveau programme de rappel, les régulateurs fédéraux ont répondu qu’ils se fiaient surtout à leur « intuition ». Prenez vos décisions en matière d’injection en conséquence.

NaturalNews.com, le 12 décembre 2021

Traduction Olivier Demeulenaere (avec DeepL.com)

