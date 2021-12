Castex jette le masque : fini le passe sanitaire, place au passe vaccinal…

Pour tous ceux qui n’auraient pas encore compris que l’objectif de cette horrible mascarade n’est pas la “vaccination obligatoire”, mais l’injection forcée tous les 3 mois ad vitam aeternam… sous peine de mort sociale. Et quand je dis injection, ce n’est bien sûr pas de “vaccin” que je parle, mais d’identification numérique et de contrôle intégral – jusques et y compris démographique. OD

Jean Castex: "Un projet de loi sera soumis au parlement début janvier pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal" pic.twitter.com/9994D4Gp3T — BFMTV (@BFMTV) December 17, 2021

