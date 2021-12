[Coup d’Etat] Election présidentielle annulée, Macron prolongé d’un an ?

Ce mardi 21 décembre, une question d’ordre capital va être soulevée durant une réunion des présidents du groupe parlementaire organisée par le Premier ministre Jean Castex. À savoir si oui, ou non, l’élection présidentielle 2022 va bel et bien avoir lieu.

Et si Emmanuel Macron honorait une année de plus dans son mandat ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, cela pourrait bel et bien arriver. Pourtant, en 2000, le Président de la République Jacques Chirac, suite au référendum sur le quinquennat, avait fait passer la durée du mandat présidentiel de 7 à 5 années. Depuis, Nicolas Sarkozy et François Hollande sont tous deux restés 5 ans à l’Elysée. Alors pour quelle raison Emmanuel Macron resterait une année de plus ?

Tout simplement à cause de la pandémie. En effet, ce mardi 21 décembre, le Premier ministre Jean Castex va réunir les présidents du groupe parlementaire à l’Assemblée et au Sénat pour échanger au sujet du projet de loi sanitaire qui sera présenté le 5 janvier prochain soulignent nos confrères de Gala. Le coronavirus va donc être le sujet principal de cette réunion. Toutefois, la question de savoir si l’élection présidentielle 2022 va être maintenue va elle aussi faire partie du débat. Le Parisien rapportant qu’une source proche du gouvernement avait indiqué que l’exécutif se posait de plus en plus la question : « cela va être LE sujet, mais on ne sait pas où on en sera en avril 2022, on ne peut pas garantir qu’on ne sera pas en 7ème vague ». (sic)

Le variant Omicron inquiète de plus en plus et celui-ci se propage à une vitesse folle. À tel point que nous ne savons toujours pas, même en accélérant la campagne de vaccination, si nous allons pouvoir éviter une nouvelle vague. C’est justement à cause de cela que personne ne sait dans quelle situation va se trouver le pays en avril 2022. Date à laquelle les Français vont devoir se rendre aux urnes pour élire leur nouveau chef de l’Etat. Nous devrions en savoir plus sur la tenue ou non de l’élection présidentielle 2022 dans les jours à venir et peut-être même dès cette après-midi.

Public.fr, le 21 décembre 2021

