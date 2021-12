Martin Blachier et le père Noël « testé positif »

Après s’être exprimé sur le variant Omicron, Martin Blachier a une nouvelle fois pris la parole sur Twitter ce mercredi 22 décembre. À l’approche des fêtes, l’épidémiologiste a tenté une note d’humour, qui n’est pas vraiment passée auprès des internautes…

L’humour et les réseaux sociaux ne font pas toujours bon ménage. Après avoir consacré plusieurs tweets à la propagation du variant Omicron, notamment au Royaume-Uni où il contamine à vive allure la population, Martin Blachier a voulu adresser un message plus léger à ses abonnés. Ainsi, ce mercredi 22 décembre, l’épidémiologiste a tenté de faire une petite blague : « Le père Noël a été testé positif. Il ne passera pas cette année !« , a-t-il écrit, en faisant référence à la situation épidémique actuelle et en clin d’oeil aux fêtes de fin d’année qui approchent à grands pas.

Une note d’humour qui n’a visiblement pas été du goût de certains internautes, qui n’ont pas hésité à recadrer le scientifique en commentaires : « La situation actuelle ne se prête pas bien à l’humour, Monsieur Blachier », « Depuis quand être positif veut-il dire être malade ? Depuis quand se met-on à tester des maladies à coronavirus ??? Vous participez allègrement à tout ce cirque, taisez-vous ! » ou encore « Cela ne me fait pas rire… Vous êtes conscient que c’est de la folie pure de s’acharner à vacciner à tout va, de distiller la peur, de désigner des boucs émissaires, de confisquer des droits et libertés de base, de sacrifier une jeunesse, de terroriser les esprits… », a-t-on pu lire parmi les commentaires.

Le père Noël a été testé positif. Il ne passera pas cette année ! — Martin Blachier (@MartinBlachier) December 22, 2021

Heureusement pour lui, d’autres ont apprécié ce tweet léger : « Très politiquement incorrect… ma fille adore! Mais ça, il ne faut pas le dire!« , a commenté une internaute. « Vous vous trompez. Le rire est bien la seule chose qui peut aider à tenir face à cette époque. J’aimerais pas voir votre état de santé mentale si vous réfléchissez comme ça à chaque fois« , a répondu un autre aux mauvaises langues. Deux salles, deux ambiances…

