Non, les non-vaccinés ne saturent pas les réanimations !

« La propagande actuelle n’a pas d’autre enjeu que d’imposer des injections régulières et répétées à toute la population, quelle que soit la situation sanitaire.

Il n’y a pas le moindre lien entre les deux ».

(Décoder l’éco, 23 décembre 2021)

Depuis le début du mois de décembre, les médias se sont mis d’accord pour accuser les non-vax-sinés de saturer les hôpitaux et en particulier les réanimations. La mode est de donner le ratio de « 9 personnes hospitalisées sur 10 ne sont pas vax-sinées« . Nous avons déjà montré dans les 2 vidéos précédentes réalisées à partir des rapports de l’ATIH que, ni les soins conventionnels des hôpitaux, ni les services de réanimation, n’ont jamais été saturés en 2020. C’est encore le cas en 2021. Malgré le fait que nous sommes en période hivernale et donc que les infections respiratoires, dont les coronavirus engendrent des hospitalisations, seuls 15 % des services de soins critiques sont utilisés par des patients catalogués Koko-19, et parmi eux, la moitié sont non-vax-sinés. Nous allons donc voir en détail que, non il n’y a toujours rien d’alarmant sur la situation hospitalière et non, les non-vax-sinés ne sont en rien responsables de la situation des hôpitaux. Seuls les choix politiques le sont.

Article pour retrouver toutes les sources : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/non-les-non-vaccines-ne-saturent-pas-les-reanimations

Rappels :

La face cachée des réanimations en 2020

Le rapport de l’ATIH sur les hospitalisations en 2020 confirme que tous les choix faits depuis deux ans n’ont rien à voir avec la santé des Français