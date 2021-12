Irlande : 63% des covimorts sont doublement vaccinés

Zut. Encore des données qui vont faire couiner Olivier Variant et Karine Labombe.

Il s’agit cette fois de l’Irlande. Le rapport officiel du Health Protection Surveillance Centre couvre la période du 27 juin au 4 décembre 2021, avec un total de 261 754 covicas confirmés.

Pour 4 indicateurs sur 5 (cas, hospitalisations, soins critiques, décès et cas chez les personnels de santé)… les doublement vaccinés l’emportent haut la main sur les non vaccinés !

Ainsi 63,3 % des covimorts étaient vaccinés (72 % si on ajoute les covimorts de plus de 70 ans qui sont censés être tous dosés, voire même 77 % si on ajoute les… vaccinés… “autodéclarés“)… contre 17 % qui n’étaient pas vaccinés.

Mais… comment est-ce possible ? !

La “protection contre les formes graves“, le miracle des vaccins ARNm, les “95 % d’efficacité “, mes dividendes, mes conflits d’intérêts, ma corruption, tout ça ?

Que se passe-t-il ?

Pourquoi les Irlandais sont-il si différents des Français ?

Rappelons qu’en France, pays aux 1 500 fromages, 289 % des covimorts ne sont pas vaccinés ! C’est Olivier et Karine qui le disent ! C’est la science ! Ce sont les statistiques cuisinées dans les caves de l’avenue Duquesne !

La bière noire. Voilà l’explication.

La Guinness interagit salement avec les produits de Pfizer et compagnie.

D’où le vaccinobide aussi brûlant qu’humiliant au pays des trèfles, des femmes rousses et d’Apple.

Un conseil : restez au vin rouge… Mais n’oubliez quand même pas votre 3ème dose.

On ne sait jamais, sur un malentendu, ça continuera à ne pas marcher…

Covidémence.com, le 26 décembre 2021

(Merci à clavreul)