Boris lâche le morceau : 90% des soins intensifs sont vaccinés

“Vaccinés” mais pas boostés… Il faut pousser les Britanniques à se faire injecter la 3ème dose ! OD

Il y a quelques jours Castex l’homme en costume tergal qui s’occupe des sandwiches dans les trains et des comptoirs dans les bistrots, affirmait :

Et voilà que Boris Johnson, le premier ministre britannique affirme tout le contraire !

“I’m sorry to say this but the overwhelming majority of people who are currently ending up in intensive care are people who are not boosted. I’ve talked to doctors who say the numbers are running up to 90 per cent of people in intensive care who are not boosted.” (source Telegraph)