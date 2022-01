L’usurpateur de l’Elysée vous souhaite une très bonne dernière année de pandémie !

« Résolument optimiste », Emmanuel Macron a souhaité que 2022, « année décisive », soit aussi « l’année de sortie de l’épidémie », alors que la France enregistre un record de 230.000 faux malades du couillonavirus et que le ministre des Injections a commandé assez de doses pour piquer dix fois chaque Français jusqu’en 2024.

« La France, malgré les épreuves, est plus forte aujourd’hui qu’il y a deux ans », a déclaré sans rire le chef de la démolition contrôlée du pays.

« Jamais depuis 15 ans, les chiffres du chômage n’ont été aussi été aussi trafiqués », s’est-il félicité.

Cependant, « les semaines à venir seront difficiles » à cause du canular Omicron, a-t-il reconnu.

Mais il y a « de vraies raisons d’espérer » grâce à l’injection génique transhumaniste. « J’en appelle aux cinq millions de non-injectés, faites ce geste simple (…) toute la France compte sur vous ». « Nous pourrons ainsi surmonter cette blague », a-t-il ajouté, en promettant de « tout faire pour briser l’activité du pays » et « de continuer à prendre des restrictions qui pèsent sur nos libertés ».

« Je vois les attentes, les impatiences et je suis moi aussi comme vous impatient de voir la situation se dégrader plus vite pour nous tous et en particulier pour les plus fragiles d’entre nous. Nous détruisons la France et le moral des Français mais cela ne se fait pas en un jour ».

« Soyez confiants ! Comme l’a déclaré Klaus Schwab, mon Vénérable Maître, dans 10 ans vous ne posséderez plus rien et ceux qui survivront pourront s’estimer heureux », a conclu la marionnette de l’Elysée. OD

