(IHU Méditerranée-Infection, 4 janvier 2022)

« Il n’y a aucune vaccination obligatoire en Angleterre !

Donc ça n’est pas de la science, la vaccination obligatoire, c’est une vision du monde dans laquelle les gens doivent obéir parce que je sais que c’est bon pour eux. Et ça il faut faire attention parce qu’on sait où ça mène. Quand on croit qu’on sait ce qui est bon pour les gens, malgré l’évidence, quand on ne veut plus, qu’on n’est plus capable de distinguer les faits de ses propres opinions, alors on est parti dans une affaire dangereuse.

Et donc il faut faire attention ; ça va avec cette idée qu’il faut censurer ce que l’on voit : à chaque fois que quelqu’un commence à rapporter des données qui ne vont pas entièrement dans le sens du courant officiel, il faut censurer ces données, que ce soit par un moyen ou par un autre.

Et honnêtement, ce qu’on a subi avec l’IHU ces derniers temps, c’est une forme de censure ».

Rappels :

