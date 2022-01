Florian Philippot : « Quelle est la prochaine étape ? Tuer les non-vaccinés ? »

Avant de les affamer ou de les emprisonner, on leur mettra peut-être une étoile jaune, verte ou bleue et on leur interdira de voter…

Notons au passage que l’irresponsable qui nous sert de président a enfoncé le clou, déclarant qu’il assumait totalement ses propos. OD

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

La politique du bouc-émissaire, c’est très grave et très lourd de conséquences… Si les non-vaccinés ne sont plus des citoyens, s’ils ne servent à rien, est-ce qu’il faut les tuer ? Quelle est la prochaine étape ? »

