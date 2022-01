Le vent tourne !

« En France aujourd’hui, tout le monde ou presque en a marre… » Macron a échoué à créer la guerre civile entre “vaccinés” et “non-vaccinés” (lesquels sont infiniment plus nombreux que ce que racontent les covidistes, 35 à 40% en réalité). Il tente de maintenir un climat de peur et de répression censé lui profiter en vue des présidentielles, mais en France comme ailleurs, tout le narratif du Covid commence à s’effondrer… Un signe ne trompe pas : les soutiens historiques de Macron commencent à le lâcher. OD

(La Croix du Sud, 12 janvier 2022)

(Merci à Jérôme)

Rappel :

GRAND RESET ou GRAND REVEIL ?