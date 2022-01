« Debout ! Assis ! Debout ! Assis ! Debout ! »

Annonces de Jean Castex : les deux dates à retenir pour la réouverture

Le Premier ministre a donné un calendrier précis de l’allègement des restrictions lors d’une conférence de presse ce jeudi soir.

Les restrictions vont peu à peu être allégées à partir de début février, par paliers.

A partir du 2 février

Le Premier ministre, Jean Castex, a notamment annoncé que le port du masque ne serait plus obligatoire en extérieur, date à laquelle seront abandonnées les jauges dans les lieux recevant du public.

Le télétravail « ne sera plus obligatoire », mais recommandé à cette date, a encore indiqué le chef du gouvernement lors d’une conférence de presse à Matignon. Il est actuellement obligatoire pour 3 à 4 jours.

A partir du 16 février

Les discothèques, qui étaient fermées depuis le 10 décembre car considérées comme propices aux contaminations par le Covid-19, pourront rouvrir le 16 février, et les concerts debout pourront reprendre à cette date.

A date du mercredi 16 février, la consommation debout sera également à nouveau possible dans les bars. En outre, elle sera à nouveau possible dans les stades, les cinémas et les transports.

Pour les écoles..

Le Premier ministre Jean Castex « envisage » un allègement du protocole sanitaire pour les établissements scolaires au retour des vacances de février, a-t-il déclaré jeudi lors d’une conférence de presse.

« Nous pourrons envisager, au retour des vacances scolaires de février, un allégement du protocole » sanitaire au sein des écoles, en matière de port du masque ou de tests à réaliser, a indiqué le Premier ministre. La date de retour des vacances de la dernière zone est le 7 mars.

