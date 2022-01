La Thaïlande admet que les vaccins blessent et tuent

Les “vaccins” entre guillemets… Apparemment ce n’est pas une raison pour arrêter : il suffit de compenser financièrement ! OD

Les médias thaïs présentent cette information de manière très anodine.

Et pourtant, elle est explosive !

One billion baht in financial compensation has been provided by the National Security Office (NHSO) to people who experienced negative effects after receiving Covid-19 vaccinations.

Compensation of 400,000 baht were provided to 2,264 families of the deceased patients or people permanently disabled that could have been attributed to the side effects of the inoculation. (source NNT, le service de presse du gouvernement)