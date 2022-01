Complètement paumé, Delfraissy fait du vaccin une sorte de médicament !

A la fois un vaccin et un médicament… qui devra être malgré tout complété par d’autres médicaments comme le juteux Paxlovid… Mais attention, le vaccin est quand même bien un vaccin, « qui nous protège contre les formes sévères et les formes graves »… C’est un aspect qu’il faut souligner, car selon lui on ne l’a pas assez dit et répété ! Du grand délire donc, qui montre une fois de plus que ce “vaccin” n’en est pas un – et que les plans de la caste mondialiste n’ont rien à voir avec notre santé. OD

Covid-19 : le vaccin est « un peu un médicament » avec « une action formidable », pour Jean-François Delfraissy

Le président du Conseil scientifique estime que les vaccins contre le Covid-19 sont des « vaccins-médicaments ». Il souligne également le « tournant » que constitue l’arrivée du Paxlovid.

Le vaccin contre le Covid-19 est « comme certains vaccins par certains côtés », mais c’est « un vaccin qui est une forme, un peu, de vaccin médicament, puisqu’en fait, il protège contre les formes sévères et contre les formes graves », a déclaré le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, ce mardi sur franceinfo. « Je rappelle qu’on a dix fois plus de chances de se retrouver en réanimation si on n’est pas vacciné », a-t-il souligné.

Si « le vaccin contre le Covid a une action formidable », elle est « limitée dans le temps et sur la transmission ». « Faut-il une quatrième dose pour les plus anciens, comme moi par exemple, qui a été vacciné avec une troisième dose au mois de septembre ? On ne le sait pas », a-t-il admis.

