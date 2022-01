Stefan Cuvelier : Je résiste, c’est gentillet, je sais…

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

Quinze ans de vie commune, et tout d’un coup elle me quitte. Elle m’avait pourtant bien prévenu. Je n’ai pas voulu la croire. Et voilà je suis à présent tout seul sans elle. Elle, c’est YouTube. Elle m’a quitté pour un autre, un qui m’a dénoncé, un collabo, un fact-checkeur. Je fais désormais partie des controversés et des complotistes, et sûrement des antisémites, et je ne le savais pas ! Heureusement YouTube m’en a fait prendre conscience. Cette séparation nous a fait du bien à tous les deux.

Passons à l’actualité. Au Canada, les camionneurs résistent. C’est spectaculaire !

De mon côté, il paraît que je reste devant mon écran et que je ne fais pas grand-chose. J’ai empoigné un bourgmestre dans la rue, je n’ai pas fait de test PCR, c’est pas grand-chose. Je ne mets pas le masque, je ne me fait pas tester, donc on ne m’engage plus, c’est pas grand-chose. Les théâtres qui exigent le pass, je n’y vais plus, c’est pas grand-chose. Mes enfants ne mettent pas le masque, donc ils ne vont plus à l’école, ils restent à la maison, c’est pas grand-chose. Je vais essayer de faire mieux.

Le Média en 4-4-2, le 27 janvier 2022

Le site de Stefan Cuvelier