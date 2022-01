Bravo à cet étudiant espagnol qui proteste contre la dictature pseudo-sanitaire !

On aimerait voir le même genre de protestations et de coups d’éclat ici en France ! Et pourquoi la salle n’a-telle pas empêché la sécurité de mettre dehors ce jeune homme courageux ? Que font les jeunes générations pour s’opposer à la caste mondialiste qui détruit méthodiquement leur avenir ? OD

Cet étudiant fatigué des bêtises après avoir reçu le prix du diplôme de fin d’études a eu les couilles de mettre une banderole et de marcher sur un masque sur scène, après que la rectrice dans son discours ait fait la promotion du vaccin et des masques… Plus de gens comme lui !

(Merci à Veracruz)