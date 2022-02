Alex Berenson alerte sur l’explosion des cas, formes graves et décès chez les “vaccinés”

Heureux ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre… Ça fait des mois et des mois que les “complotistes” le disent, reprenant l’avertissement de Bill Gates : la pandémie de cas, de maladies et de morts viendra par les faux “vaccins”, lesquels détruisent comme on l’a vu le système immunitaire des injectés… OD

Alors que #Omicron n'est qu'un rhume pour les non vaxxinés, il tue les vaxxinés. Alex Berenson, ancien journaliste du New York Times, alerte sur l'explosion des cas, mais aussi sur l'augmentation des formes graves et des décès dans les pays les plus injectés. pic.twitter.com/2tGwSR4xoy — sergiodde (@sergiodde) January 28, 2022

(via planetes360)

Rappels :

Le PDG d’une compagnie d’assurance-vie de l’Indiana constate que les décès ont augmenté de 40 % chez les personnes âgées de 18 à 64 ans

Pr Perronne : « On modifie les cellules des gens et les effets secondaires, les morts explosent en ce moment ! »

Les décès liés aux vaccins vont-ils augmenter fortement cet hiver ?