Ira ? N’ira pas ? Quelles sont ces pudeurs de jeune fille chez Macron ?

Est-il informé qu’un faux drapeau se prépare en Ukraine ou en Chine ? Ou peut-être un nouveau “variant” ? Que fera-t-il si les tensions ne retombent pas en Ukraine… faut-il comprendre que l’élection présidentielle serait reportée, voire annulée ? La seule chose qui soit sûre, c’est que l’oligarchie ne respecte rien ni personne. OD

Présidentielle 2022 : pour Emmanuel Macron, ce n’est pas encore le temps de la candidature

Les soutiens d’Emmanuel Macron s’agitent, le site de campagne est en ligne, mais pour le président, le temps de l’annonce de la candidature n’est pas encore venu.

Des élus de la majorité présidentielle affichent leurs parrainages sur les réseaux sociaux, les «Jeunes avec Macron» font des propositions. Le camp du candidat non encore déclaré s’active, à 68 jours du premier tour de la présidentielle. La question n’est pas de savoir si Emmanuel Macron, favori des sondages depuis des mois avec environ 25% des intentions de vote au premier tour (!?), est candidat mais quand il va l’annoncer et comment. Ce qui assurément relancera une campagne qui pour l’instant peine à mobiliser.

Cette heure est-elle venue ? Non. Avec la crise sanitaire encore vive et les tensions avec la Russie, les conditions ne sont pas réunies pour annoncer une candidature, explique le président dans une interview accordée à La Voix du Nord ce mardi. « J’ai déjà dit ce que je pensais des projets, de l’enthousiasme et de l’amour que j’ai pour notre pays. Mais j’ai d’abord l’obsession que la phase aiguë de l’épidémie et le pic de la crise géopolitique actuelle soient derrière nous », nous répond-il. « Je ne peux pas raisonnablement expliquer aux Français que je vais m’adonner à ce temps démocratique important, alors que je leur ai dit que je serai président jusqu’au bout et que nous avons une crise à la frontière ukrainienne qui menace notre sécurité collective » ajoute-t-il encore.

Quel timing pour les présidents-candidats précédents ?

Le dernier candidat sortant candidat à un deuxième mandat était Nicolas Sarkozy. Il avait annoncé sa candidature le 15 février 2012, alors que le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu le 22 avril. Avant lui, Jacques Chirac avait annoncé le 11 février 2002, qu’il briguait un second mandant. Le premier tour de scrutin était prévu le 21 avril. Quant à François Mitterrand, il avait attendu jusqu’à un mois avant le premier tour en 1988 pour se déclarer candidat à sa succession.

La Voix du Nord, le 1er février 2022

Rappels :

[Coup d’Etat] Election présidentielle annulée, Macron prolongé d’un an ?

Macron n’est pas certain d’être candidat en raison de décisions « dures » qu’il pourrait prendre l’an prochain