En finir avec ce monde macabre !

Deux ans après, on en est toujours là : un mariage à distance juste avant de mourir… Et ils voudraient nous faire croire que c’est ça la joie… et que c’est ainsi que « l’amour l’emporte » ! OD

Un patient de 74 ans atteint d’un cancer et du Covid épouse son ex-femme par la fenêtre de l’hôpital deux jours avant de mourir

Eddie et Patty, 74 ans, se sont mariés pour la première fois dans les années 1970 alors qu’ils étaient « jeunes et stupides » et ont mis fin à leur union un an plus tard. Ils sont à peine restés en contact après leur séparation, mais se sont reconnectés le jour de l’anniversaire d’Eddie, il y a cinq ans. « Joyeux anniversaire à mon ex-mari préféré », avait alors écrit Patty, rapporte le Daily Mail. L’ex-couple a décidé de dîner et à partir de là, leur romance a recommencé.

Mais Eddie, qui a reçu un diagnostic de cancer en octobre, a attrapé une pneumonie bactérienne puis la Covid-19. Le 24 janvier, depuis l’unité de soins intensifs d’un hôpital de Las Vegas, Eddie a envoyé un texto à Patty pour lui demander de l’épouser. Et elle a dit oui !

Etant donné que les conditions de santé d’Eddie ne lui permettaient pas de voir Patty en personne, ils ont imaginé un « mariage à distance ». Une fois que l’hôpital MountainView a découvert leur histoire touchante, ils ont fait une exception et leur ont permis d’échanger leurs vœux dans sa chambre. Le personnel de l’hôpital a décoré la chambre d’Eddie avec une banderole « Just Married » et de fausses fleurs.

Le médecin comme témoin

Le médecin-chef de l’hôpital, le Dr Jacqueline King, a fait office de témoin des tourtereaux tandis que la musique de mariage a été diffusée sur un téléphone portable. Eddie et Patty ont été déclarés mari et femme alors qu’ils trouvaient chacun de chaque côté d’une porte vitrée ouverte, juste assez pour qu’ils puissent s’entendre.

« Nous espérons que cette journée a été une expérience inoubliable pour Eddie et Patricia », a déclaré Julie Taylor, PDG de MountainView. « C’est la preuve que l’amour l’emporte, que les gens sont plus forts ensemble et qu’il y a des moments de joie au milieu des défis. C’était notre plaisir de célébrer avec eux et de partager leur joie. »

Eddied est décédé le 28 janvier, deux jours après s’être remarié avec Patty, avec des êtres chers à ses côtés.

Metrotime, le 3 février 2022

