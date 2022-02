Inquiétant : un QR code sur les cartes électorales

Vous avez dit flicage? Si l’on ajoute l’annonce ces jours-ci de la création automatique pour tous d’un « espace numérique de santé » (soi-disant destiné à « faciliter les démarches des usagers », pour « une meilleurs prise en charge »), cela commence à y ressembler beaucoup, avis à ceux qui persistent à ne pas ouvrir les yeux. Honni soit qui mal y pense? Non, et on peut imaginer des utilisations bien éloignées des facilitations des démarches administratives ici aussi invoquées et promises par la propagande du ministère de l’Intérieur.

Présidentielle 2022 : que va changer le QR code sur la carte électorale ? https://t.co/jcbiMUtdK8 — CNEWS (@CNEWS) February 2, 2022

Ce mercredi 2 février, le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’un QR code figurera sur la carte électorale des nouveaux inscrits pour les élections présidentielle et législative. Il permettra notamment de simplifier toutes les démarches administratives liées aux scrutins.

Avec la pandémie de Covid-19, l’usage des QR codes s’est particulièrement répandu en France (ben oui!!!). Et grâce à celui qui se trouvera désormais sur les cartes d’électeurs, les nouveaux bénéficiaires pourront, d’un simple scan, être directement renvoyés sur le site officiel du ministère dédié aux élections.

Ainsi, il sera possible de trouver le bureau de vote le plus proche, ou bien de vérifier une situation électorale, ou encore de s’inscrire (jusqu’au 2 mars 2022 en ligne, 4 mars 2022 par courrier) sur les listes électorales….

Le numéro national d’électeur sera mis en avant sur cette nouvelle carte. «Ce numéro permanent, unique et propre à chaque électeur est composé de 8 ou 9 chiffres dans la majorité des cas», rappelle le ministère. Il permet d’identifier un électeur parmi les «48 millions d’inscrits sur les listes électorales».

Ce QR code permettra en outre l’accès à «des contenus pour comprendre le rôle et la finalité démocratique du vote, les différents types d’élections organisées en France, la compétence des élus, etc…», informe le ministère.

Benoît et Moi, le 3 février 2022