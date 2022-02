Europe : 38 983 décès et 3 530 362 blessures consécutifs à des injections « Covid »

par Brian Shilhavy

Rédacteur en chef, Health Impact News

La base de données européenne (pays de l’EEE et pays non membres de l’EEE) des rapports sur les réactions médicamenteuses suspectes est EudraVigilance, vérifiée par l’Agence européenne des médicaments (EMA), et elle fait état de 38 983 décès et de 3 530 362 blessures suite à l’injection de quatre doses expérimentales de COVID-19 :

Sur le total des blessures enregistrées, près de la moitié d’entre elles (1 672 872 ) sont des blessures graves.

“La gravité fournit des informations sur l’effet indésirable suspecté ; il peut être classé comme “grave” s’il correspond à un événement médical qui entraîne la mort, met en danger la vie du patient, nécessite une hospitalisation, entraîne une autre affection médicalement importante ou la prolongation d’une hospitalisation existante, entraîne un handicap ou une incapacité persistante ou importante, ou constitue une anomalie congénitale/défaut de naissance.”

Un abonné de Health Impact News en Europe a effectué les rapports pour chacun des quatre plans COVID-19 que nous incluons ici. C’est un travail considérable que d’établir un tableau de chaque réaction avec les blessures et les décès, car il n’y a pas d’endroit sur le système EudraVigilance que nous avons trouvé pour établir un tableau de tous les résultats.

Depuis que nous avons commencé à publier ces données, d’autres personnes en Europe ont également calculé les chiffres et confirmé les totaux*.

Voici le résumé des données jusqu’au 29 janvier 2022.

Nombre total de réactions pour le vaccin à ARNm Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) de BioNTech/ Pfizer : 17 578 décès et 1 704 757 lésions au 29/01/2022

48 240 Troubles du sang et du système lymphatique dont 242 décès

57 541 Troubles cardiaques dont 2 554 décès

522 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques dont 51 décès

22 590 Troubles de l’oreille et du labyrinthe dont 11 décès

1 911 Troubles endocriniens dont 6 décès

25 814 Troubles oculaires dont 38 décès

133 365 Troubles gastro-intestinaux dont 681 décès

422 360 Troubles généraux et affections du site d’administration dont 5 024 décès

1 931 Troubles hépatobiliaires dont 90 décès

18 455 Troubles du système immunitaire dont 95 décès

76 443 Infections et infestations dont 1 878 décès

33 972 Blessures, empoisonnements et complications procédurales dont 331 décès

42 585 Investigations dont 502 décès

11 344 Troubles du métabolisme et de la nutrition dont 273 décès

201 643 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif dont 212 décès

1 629 Tumeurs bénignes, malignes et non spécifiées (y compris kystes et polypes) dont 153 décès

278.744 Troubles du système nerveux dont 1.859 décès

2 513 Grossesse, puerpéralité et conditions périnatales dont 74 décès

251 Problèmes liés aux produits, dont 3 décès

30 622 Troubles psychiatriques dont 207 décès

6 150 Troubles rénaux et urinaires dont 266 décès

68 129 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein dont 6 décès

72 531 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux dont 1 884 décès

78 059 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané dont 146 décès

3 871 Circonstances sociales dont 22 décès

21 010 Interventions chirurgicales et médicales dont 204 décès

42 532 Troubles vasculaires dont 766 décès

Total des réactions au vaccin ARNm mRNA-1273 (CX-024414) de Moderna : 11 008 décès et 543 543 blessures au 29/01/2022

12 365 Troubles du sang et du système lymphatique dont 120 décès

18 287 Troubles cardiaques dont 1 142 décès

190 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques dont 11 décès

6 310 Troubles de l’oreille et du labyrinthe dont 8 décès

502 Troubles endocriniens dont 6 décès

7 475 Troubles oculaires dont 36 décès

44 340 Troubles gastro-intestinaux dont 413 décès

145 153 Troubles généraux et affections du site d’administration dont 3 630 décès

793 Troubles hépatobiliaires dont 54 décès

5 370 Troubles du système immunitaire dont 22 décès

23 070 Infections et infestations dont 1042 décès

10 286 Blessures, empoisonnements et complications procédurales dont 208 décès

12 129 Investigations dont 393 décès

4 847 Troubles du métabolisme et de la nutrition dont 263 décès

66 358 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif dont 223 décès

682 Tumeurs bénignes, malignes et non spécifiées (dont kystes et polypes) dont 85 décès

91.230 Troubles du système nerveux dont 1.029 décès

907 Grossesse, puerpéralité et conditions périnatales incl. 10 décès

98 Problèmes liés aux produits dont 4 décès

9 441 Troubles psychiatriques dont 181 décès

3 030 Troubles rénaux et urinaires dont 214 décès

12 547 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein dont 9 décès

23 251 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux dont 1 162 décès

27 540 Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés dont 96 décès

2 239 Circonstances sociales dont 45 décès

3 028 Actes chirurgicaux et médicaux dont 203 décès

12 075 Troubles vasculaires dont 399 décès

Total des réactions pour le vaccin AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) d’Oxford/ AstraZeneca : 7 977 décès et 1 154 757 blessures au 29/01/2022

13 912 Troubles du sang et du système lymphatique, dont 278 décès.

20 984 Troubles cardiaques dont 830 décès

235 Troubles congénitaux familiaux et génétiques dont 8 décès

13 406 Troubles de l’oreille et du labyrinthe dont 7 décès

692 Troubles endocriniens dont 6 décès

20 086 Troubles oculaires dont 32 décès

107 453 Troubles gastro-intestinaux dont 434 décès

304 993 Troubles généraux et affections du site d’administration dont 1 855 décès

1 039 Troubles hépatobiliaires dont 69 décès

5 409 Troubles du système immunitaire dont 40 décès

42 266 Infections et infestations dont 620 décès

13 630 Empoisonnement par blessure et complications procédurales dont 198 décès

25 681 Investigations dont 205 décès

13 023 Troubles du métabolisme et de la nutrition dont 126 décès

168 174 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif dont 165 décès

743 Tumeurs bénignes, malignes et non spécifiées (y compris kystes et polypes) incl. 40 décès

234 117 Troubles du système nerveux dont 1 178 décès

635 Grossesse, puerpéralité et conditions périnatales dont 20 décès

199 Problèmes liés aux produits, dont 1 décès

21 051 Troubles psychiatriques dont 69 décès

4 338 Troubles rénaux et urinaires dont 78 décès

16 849 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein dont 3 décès

41 401 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux dont 1 082 décès

52 064 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané dont 65 décès

1 617 Circonstances sociales dont 9 décès

1 973 Interventions chirurgicales et médicales dont 30 décès

28 787 Troubles vasculaires dont 529 décès

Total des réactions pour le vaccin COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) de Johnson & Johnson : 2 420 décès et 127 305 blessures au 29/01/2022

1 229 Troubles du sang et du système lymphatique dont 51 décès

2 552 Troubles cardiaques dont 204 décès

40 Troubles congénitaux, familiaux et génétiques dont 1 décès

1 319 Troubles de l’oreille et du labyrinthe dont 3 décès

105 Troubles endocriniens dont 1 décès

1 656 Troubles oculaires dont 10 décès

9 588 Troubles gastro-intestinaux dont 88 décès

34 487 Troubles généraux et affections du site d’administration dont 685 décès

153 Troubles hépatobiliaires dont 13 décès

544 Troubles du système immunitaire dont 10 décès

8 521 Infections et infestations dont 207 décès

1 147 Blessures, empoisonnements et complications procédurales dont 25 décès

6 086 Investigations dont 131 décès

756 Troubles du métabolisme et de la nutrition dont 60 décès

17 116 Troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif dont 55 décès

86 Tumeurs bénignes, malignes et non spécifiées (y compris kystes et polypes) dont 8 décès

23.413 Troubles du système nerveux dont 245 décès

55 Grossesse, puerpéralité et conditions périnatales dont 1 décès

30 Problèmes liés aux produits

1 766 Troubles psychiatriques dont 22 décès

535 Troubles rénaux et urinaires dont 31 décès

2 941 Troubles de l’appareil reproducteur et du sein dont 6 décès

4 468 Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux dont 304 décès

3 760 Troubles de la peau et du tissu sous-cutané dont 10 décès

409 Circonstances sociales dont 4 décès

867 Interventions chirurgicales et médicales dont 74 décès

3 676 Troubles vasculaires dont 171 décès

*Ces totaux sont des estimations basées sur les rapports soumis à EudraVigilance. Les totaux peuvent être beaucoup plus élevés en fonction du pourcentage d’effets indésirables signalés. Certains de ces rapports peuvent également être transmis aux bases de données des effets indésirables de chaque pays, comme la base de données VAERS des États-Unis et le système Yellow Card du Royaume-Uni. Les décès sont regroupés par symptômes, et certains décès peuvent être dus à plusieurs symptômes.

Le 29 janvier 2021, une manifestation funéraire de masse pour les enfants décédés après avoir reçu un vaccin Pfizer a eu lieu à Genève, en Suisse.

Quelqu’un a enregistré l’événement et a réalisé une courte vidéo. Celle-ci est sur notre Bitchute Channel, et aussi sur notre Telegram channel.

Aujourd’hui, au Canada, il a été rapporté qu’un juge a décidé qu’une mère pouvait administrer les vaccins COVID-19 à ses enfants malgré les objections du père des enfants, et a suspendu le droit du père à passer du temps avec ses enfants.

https://www.thestar.com/news/canada/2022/02/04/with-a-heavy-heart-nb-judge-temporarily-suspends-unvaccinated-fathers-custody.html

Vaccine Impact, le 4 février 2022

