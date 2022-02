« Ce qui arrive devant nous, c’est littéralement une hausse cataclysmique du prix de l’énergie, qui a été organisée de toutes pièces par les politiques et les économistes ».

« Ce que les hommes politiques sont en train de nous préparer pour les 30 ans qui viennent, c’est une baisse de notre niveau de vie phénoménale, et normalement on ne devrait parler que de ça pour les élections qui arrivent. Il y a un désir de faire baisser le niveau de vie des Européens. C’est absolument extraordinaire. Et une acceptation par les classes dirigeantes, qui estiment que cette baisse est parfaitement justifiée ».

« Le but de toute la politique menée depuis 10 ou 15 ans, c’est d’organiser une société de rationnement ».

« Derrière le pass vaccinal, il y a le pass énergétique ».

(Institut des Libertés, 2 février 2022)

