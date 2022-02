Certificat Covid européen : extension… un an de plus ?

La Commission européenne propose aujourd’hui de prolonger d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2023, le certificat COVID numérique de l’UE. (source Commission européenne)

Hein ?

Vous pouvez répéter la question ?

Le virus de la COVID-19 reste largement répandu en Europe et il est impossible, à ce stade, de déterminer l’incidence d’une augmentation possible des infections au second semestre de 2022 ou de l’apparition de nouveaux variants. La prorogation du règlement permettra aux voyageurs de continuer à utiliser leur certificat COVID numérique de l’UE pour leurs déplacements dans l’Union lorsque les États membres maintiennent certaines mesures de santé publique.

Nous y voilà…

La sodomie avec gel s’effectue en trois temps :

PREMISSE 1

Le virus est toujours là (et il le sera encore dans 1 000 ans, c’est bête, hein ?), par définition le futur est incertain, les nouveaux variants tout ça… après-demain vous pourriez mourir, la science est formelle !

PREMISSE 2

Certains Etats vont conserver certaines covirestrictions…

CONCLUSION

Donc pour assurer la liberté (ah ah ah ah) de se déplacer en Europe, il est nécessaire de conserver le certificat Covid électronique jusqu’en juin 2023 !

Vous voyez le processus circulaire et enculatoire basé sur des prémisses à la con conduisant à une conclusion faussement logique ?

Cela s’appelle un syllogisme ! Socrate peut aller se rhabiller chez les Turcs.

Les Bruxellois ne déçoivent jamais.

Plus fort encore, la Commission propose de modifier le dispositif…

une carotte : l’inclusion des tests antigéniques

l’inclusion du nombre précis de doses (plutôt que d’avoir simplement le certificat national… stipulant “pleine vaccination“)… Ce mécanisme est la preuve que le nombre de doses ne fera qu’augmenter.

l’inclusion des gogos, pardon des cobayes participant… aux essais cliniques de nouveaux vaccins !

Bref… de l’or en barre.

Alors, vous connaissez la musique. La Commission propose, euh… et ensuite… les députés européens disposent. 🙂

En réalité, c’est une évidence, cette décision sera entérinée et vous en reprendrez… jusqu’en 2023.

Voilà pourquoi, si vous croyez aux histoires de passe sanitaires “suspendus ou annulés”… alors vous croyez au Père Noël.

Cette décision bruxelloise prouve que des états de l’UE vont :

conserver l’injection de produits couillonavirants

conserver des mesures “anti Covid”

… Jusqu’en juin 2023.

Et si dans un an et demi, le Covid-19 a disparu, on trouvera bien un nouveau virus qui traîne pour jouer les remplaçants.

L’outil a été créé.

Il continuera à être utilisé.

Covidémence.com, le 8 février 2022

Rappel :

L’Union européenne planifie un « passeport de vaccination » depuis 2018

