(Bertrand Rivière, 9 février 2022)

L’actrice américaine Heather McDonald s’effondre sur scène après une vanne contre les « complotistes » : « Je suis vaccinée, double vaccinée, boostée… je n’ai pas attrapé le Covid et Jésus m’aime plus que quiconque ». Elle s’en sort avec une fracture du crâne et « ne sait pas ce qui s’est passé »…