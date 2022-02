Le petit génie pas-encore-candidat-mais-déjà-réélu prépare son futur gouvernement

Christine Lagarde a reçu les insignes de Commandeur de l’Ordre national du Mérite. La présidente de la Banque centrale européenne est pressentie pour devenir Première ministre, si Emmanuel Macron est réélu, indique Le Figaro.

Les gestes et les rapprochements en vue de la présidentielle 2022 se poursuivent. Et il semblerait que, non content de préparer l’échéance, Emmanuel Macron soit déjà en train de composer l’équipe avec laquelle il débutera son prochain mandat. Selon Le Figaro, celui qui n’est toujours pas officiellement candidat à sa propre réélection verrait bien Christine Lagarde au poste de Jean Castex. D’ailleurs, mercredi 9 février, Emmanuel Macron a remis les insignes de Commandeur de l’Ordre national du Mérite à la présidente de la Banque centrale européenne (BCE).

Selon le quotidien, la cérémonie a eu lieu en toute discrétion à l’Élysée, dans la soirée. Un rendez-vous qui ne figurait ni à l’agenda du chef de l’État ni à celui de l’ex-championne de natation synchronisée. D’ailleurs, ni la principale intéressée, ni la BCE ou l’entourage du président de la République n’ont souhaité confirmer ou commenter cette entrevue. Pourtant, à cette occasion, Emmanuel Macron n’aurait pas tari d’éloges à l’égard de l’avocate d’affaires de formation, assure Le Figaro.

Des contacts réguliers

Et ce devant la famille de Christine Lagarde et en présence d’une vingtaine d’invités qui ont assisté à la décoration au titre de son parcours public, de son engagement en faveur de l’Europe, mais aussi de sa contribution à la valorisation de l’image de la France dans le monde.

Celle dont le nom aurait été soufflé pour occuper le poste de Premier ministre a été ministre de l’Économie de 2007-2011, avant de remplacer Dominique Strauss-Kahn à la tête du Fonds monétaire international (FMI), entre 2011 et 2019. Nommée en partie grâce au soutien d’Emmanuel Macron à la présidence de la BCE, Christine Lagarde est régulièrement en contact avec le Président. Pendant la crise sanitaire, ils se sont notamment entretenus à propos du plan de relance européen de 750 milliards d’euros. Un plan initié par la France et l’Allemagne et basé sur l’emprunt.

Orange actualités, le 13 février 2022

