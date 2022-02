Poutine attaquera l’Ukraine mercredi 16 février.

Au sujet de l’Ukraine et de la stupéfiante campagne de désinformation américaine (qui dépasse même en intensité le délire Covid)… la presse anglaise se déchaîne.

A 11h18 du matin très précisément. Si, si.

Je le sais, j’ai vu le rapport confidentiel de la CIA écrit par un stagiaire immigré bac – 5 et une ex-actrice de films porno (comme le Lancetgate, on ne change pas une équipe qui gagne).

Bref… Inutile de tirer sur l’ambulance, c’est le cas de le dire.

Mais pour illustrer le degré de folie atteint, je vous propose de zoomer sur un extrait de l’article du DailyMail.

Il s’agit de cette photo :

Avec la légende qui va bien :

Videos purportedly showing atomic canons being moved towards Ukraine sparked The video – showing huge 2S7 Pion guns (file photo) – was captured in Vesela Lopan, Bolgorod in Western Russia and just 10 miles from the Ukrainian border