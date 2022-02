« Emmanuel Macron, le tueur en série qui revient visiter les lieux de ses crimes »

« Un secrétaire général adjoint de l’Elysée qui organise pendant plusieurs années, dans le dos du ministre de l’Economie, la vente de plusieurs entreprises stratégiques et qui bénéficiera d’une étrange clémence et d’une lenteur particulière de la justice française… Alstom, une vente catastrophique parmi d’autres, pour l’intérêt national, pour les Français, mais qui rapporte gros à quelques-uns, que l’on retrouvera parmi les principaux donateurs de la campagne présidentielle du même ex-secrétaire général adjoint de l’Elysée Emmanuel Macron, et qui lui ont permis d’accéder au pouvoir en mai 2017. Et aujourd’hui le même retourne à Belfort, sur le lieu de ce crime contre la nation, afin d’annoncer le rachat à General Electric des activités nucléaires qui étaient celles d’Alstom, pour deux fois le prix payé à l’époque… »

Macron : « Je n’étais qu’un collaborateur… »

(Tatiana Ventôse, 13 février 2022)

Rappels :

