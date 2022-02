Valérie Détresse

Entre un candidat-président honni de l’écrasante majorité des Français, qu’il brutalise et viole depuis 5 ans, et une candidate “de droite” en plein naufrage rhétorique et politique, comment le système va-t-il s’en sortir sans annuler les élections présidentielles qui approchent à grands pas ? En les truquant une nouvelle fois ? OD

Valérie Pécresse sur Édouard Balladur : « (…) Un premier ministre qui a modernisé la France, et c’est ce que je veux être ». Aïe https://t.co/uPO9nL6ZGq — Arthur Berdah (@arthurberdah) February 14, 2022

