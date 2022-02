Zelensky appelle Biden à la désescalade ou quand l’Ukraine et la Russie sont fondamentalement dans le même camp

Alors que le premier cercle atlantiste pousse au conflit armé en Ukraine, le Président ukrainien a l’instinct de survie qui se réveille et fait le premier pas que les Européens n’ont pas eu le courage de faire : il appelle Biden à la désescalade et à donner un signal positif. Le second pas, qui pourrait être salvateur pour l’Ukraine, Biden ayant refusé la main tendue, serait un rapprochement avec la Russie, aussi surprenant que cela puisse paraître au premier abord : la menace ne vient pas de l’Est, mais de l’Ouest, et elle est vitale pour l’Ukraine.

A l’occasion du conflit ukrainien potentiel, et tant attendu par certains en Occident, l’on voit très clairement une ligne se dessiner entre trois clans : le premier cercle atlantiste (USA, Canada, Grande-Bretagne), qui font monter la pression, pour faire enclencher par d’autres mains un mécanisme entraînant l’Ukraine in fine dans un conflit ouvert et plus ou moins localisé contre la Russie ; les pays européens, peu entrains, mais ayant malheureusement démontré leur inconsistance diplomatique actuelle ; l’Ukraine et la Russie, niant toute velléité russe d’agression militaire imminente de l’Ukraine. La répartition des forces peut surprendre et c’est justement cela qui pourrait faire sa force.

Je ne reviendrai pas sur la tournée du facteur de Macron, ni sur la débâcle de Truss. Il est plus intéressant de voir ce qui se passe autour des pays européens, puisque ceux-ci n’ont pas le courage de s’opposer à la dérive américaine.

D’un côté, les Etats-Unis et le Canada, ensuite, retirent démonstrativement les militaires qui sont en Ukraine, enfin ceux qui y sont officiellement, laissant entendre de manière assez primitive que si un conflit se déclenche, ils n’y seront pour rien. D’un autre côté, l’approvisionnement en armes de l’Ukraine s’intensifie. Même la Lituanie, dont la force militaire est mondialement reconnue, a été mise à contribution pour faire transiter, pardon officiellement fournir, des missiles Javelin. Même si l’essentiel vient d’ailleurs :

Parallèlement, les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne ont lancé le bal de la fermeture et du déplacement vers Lvov de leurs missions diplomatiques, ainsi que l’appel de leurs citoyens à quitter l’Ukraine, suivi par d’autres pays occidentaux – soulignons que la France n’a pas fermé ses missions diplomatiques.

Toute cette opération spéciale surfe sur la vague de « l’imminente invasion russe« , initialement annoncée par Biden pour le 16 février, mais la date se rapprochant, Sullivan déclare déjà que la date précise ne peut pas être connue, pour autant Poutine peut envahir l’Ukraine à n’importe quel moment et évidemment, les Américains ayant l’expérience des bombardements des villes, comme ce fut le cas à Rakka, ne peuvent qu’imaginer ce scénario pour l’Ukraine : la Russie va soi-disant commencer par des bombardements de civils. Il est vrai que l’on prête toujours aux autres ses propres intentions.

