Dr Grégory Pamart : suspendu pour non-port du masque

On a du mal à croire que ce régime criminel et ses complices agissent en faveur de la santé. Comment expliquer qu’en pleine « pandémie » supposée, le gouvernement interdise les remèdes qui soignent, réduise les moyens des hôpitaux et met à pied 300.000 soignants parmi les plus consciencieux, les plus expérimentés, les plus appréciés de leurs patients ?

Lorsque sonnera le temps de la justice, lorsque l’heure viendra de déterminer les responsabilités, d’identifier les complices et les coupables, ces gens dont tout laisse à penser qu’ils sont fanatisés par une doctrine qui dépasse l’entendement humain, doivent savoir que leur sort sera aussi tragique que ce qu’ils ont infligé à ceux qui leur ont confié leurs vies.

La vaccination tue, nous le savons tous maintenant. Et découvrir que les médecins subissent des pressions et des menaces pour cacher cette information, n’atténue pas leur faute et ne les excuse pas d’y obéir.

Au milieu des collabos, il y a des hommes d’honneur qui préfèrent renoncer à l’argent, à la position sociale, à une vie douce et confortable plutôt que de se compromettre avec ce pouvoir assassin, avec les autorités sanitaires corrompues et avec la pieuvre du lobby pharmaceutique.

Ils sont les vrais médecins, ceux à qui nous pouvons vraiment faire confiance car ils ont respecté leur serment, ils sont la médecine de demain parce que les collabos de la médecine marchande seront recherchés, poursuivis, jugés et condamnés. Ils ne trouveront nulle part où se cacher, nulle part ils ne pourront profiter de l’argent gagné sur le malheur des gens. L’argent ne les protégera ni de la justice des hommes ni de la justice divine. Ils devront, quoi qu’il arrive, rendre compte de leurs actes.

Le Doc Loridan reçoit un de ces hommes d’honneur : le Dr Grégory Pamart.

Ecoutez-le car ce sont des hommes comme lui qui nous rendent l’espoir d’un monde nouveau, débarrassé de l’ivraie empoisonnée par l’argent et la corruption.

(cliquer sur l’image pour voir la vidéo)

Média Zone, le 15 février 2022

via (Réseau International)

Rappel :

