Le mercredi 16 février touche à sa fin (heure locale à Kiev et Moscou) – et il n’y a rien eu de l’invasion russe « attendue » que Washington prédit à grand bruit depuis des jours.

Maria Zakharova a demandé en plaisantant aux gouvernements et aux médias américains et britanniques d’aller de l’avant et de publier un calendrier des « invasions à venir » de la Russie en Ukraine pour l’année en cours.

… « Je voudrais demander à la désinformation américaine et britannique : Que les médias Bloomberg, The New York Times et The Sun publient le calendrier de nos prochaines invasions pour l’année. J’aimerais organiser mes vacances », a déclaré la diplomate russe sur sa chaîne Telegram mercredi.

Source : ZeroHedge, le 16 février 2022

(Merci à Alcide)

Rappels :

