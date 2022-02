Désastre “vaccinal” : le petit Gabi se raccroche aux branches

C’est un naufrage complet, même le plus demeuré des groupies du président pourrait s’en rendre compte… Mais ne comptez pas sur la garde rapprochée de Micron pour l’avouer ! « La Garde meurt mais ne se rend pas ! » disait-on à Waterloo. Gabriel Attal ne se rendra pas, il se battra jusqu’à la mort, bien caché derrière « les scientifiques » de Big Pharma. Non il ne s’est pas trompé, ce sont les scientifiques qui « espéraient que »… Quel manque de bol, tout de même ! OD

(CNews, 16 février 2022)

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, répond à une question d’Ivan Rioufol lui demandant si le gouvernement ne s’est pas trompé sur l’efficacité du vaccin : « Je ne crois pas qu’on se soit trompé sur l’efficacité du vaccin, ce qui est vrai c’est qu’on a espéré et quand je dis ‘on’ c’est les scientifiques eux-mêmes, on a espéré que le vaccin était plus efficace pour bloquer les contaminations« …